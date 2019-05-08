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Beşiktaşlı futbolcular Aytemiz Alanyaspor maçında Bülent Yıldırım'ı protesto edecek

Galatasaray derbisinde Bülent Yıldırım’ın performansına ateş püsküren Beşiktaş, Alanyaspor maçının başlama düdüğünden sonra bir dakika hareketsiz kalacak.

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Beşiktaş yine büyük bir protestoya hazırlanıyor.

Sezonun finali olarak görülen Galatasaray maçında hakem Bülent Yıldırım'ın bütün takdir haklarını rakipten yana kullandığı ve art niyetli olduğu görüşünde olan siyah-beyazlılarda çalınan düdüklere öfke dinmiyor.

Yönetimin, Alanyaspor maçında büyük bir protesto yapılmasının hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan derbide Teknik Direktör Şenol Güneş'in kafasına atılan yabancı madde sonrası maç tatil edilmişti.

Fenerbahçe'nin hükmen mağlubiyeti beklenirken maçın kaldığı yerden tekrar edilmesine karar verilmesi üzerine siyah-beyazlılar karşılaşmaya çıkmamış ve tarihî bir protestoya imza atmıştı. Önümüzdeki pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak Alanyaspor maçında ise sessiz çığlık protestosu planlanıyor.

DÜNYA KONUŞACAK

Galatasaray derbisi sonrası MHK'ya gidip hakemi şikâyet etme konusunda "Neyi değiştirecek ki?" şeklinde bir açıklama yapan Başkan Fikret Orman'ın, ekibiyle yaptığı toplantıda, dünyada bile ses getirecek bir tepkide bulunmak istediği öğrenildi.

Uzun süren toplantı sonucunda sessiz protesto fikrinde anlaşıldı. Buna göre pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının başlama düdüğüyle birlikte siyah-beyazlı futbolcular hareketsiz kalacak. Böylelikle Bülent Yıldırım'ın derbideki yönetimine bütün Türkiye'nin canlı olarak seyredebileceği şekilde bir tepki gösterilmiş olacak.

Vodafone Park'ta son oynanan Ankaragücü karşılaşmasında da çocuk istismarına karşı bir dakikalık protestoda bulunulmuştu.

DEV KOREOGRAFİ GELİYOR

Derbideki hakem yönetimine olan sinirleri geçmeyen siyah-beyazlı taraftarlar da büyük bir hazırlık içinde. Beşiktaşlı futbolcuların bir dakikalık protestosuna, taraftarlar da dev bir koreografi ile destek verecek. Bu koreografi de hakem Bülent Yıldırım'ın da olacağı gelen bilgiler arasında.

(Türkiye)

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