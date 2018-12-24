Beşiktaşlı futbolcular Kasımpaşa maçından sonra parti verdi

Kasımpaşa’ya 4-1 yenilerek, Süper Lig’in ilk yarısını lider Medipol Başakşehir’in 9 puan arkasında kapatan Beşiktaş’ta, futbolcuların kritik maçtan önce parti yaptıkları ortaya çıktı. Doğum gününü çektirdiği bir video ile önce sosyal medyada taraftarla birlikte kutlayan Ryan Babel, Kasımpaşa maçı kampının bir gün öncesinde takım arkadaşlarına parti verdi. Sabaha doğru biten doğum günü kutlamalarına Galatasaray’da oynayan Hollandalı oyuncu Ryan Donk’un da katıldığı belirlendi.

Böylesine önemli bir müsabakadan önce alkolün de tüketildiği bir parti düzenleyen ve ertesi gün kampa giren Beşiktaşlı futbolcular, Kasımpaşa karşısında adeta tel tel dökülmüştü. Bu skandalı duyan Beşiktaş Yönetimi’nin partiye katılarak profesyonelliğe aykırı davranan futbolcuların kimler olduğunu tek tek tespit ettiği vurgulandı.Beşiktaş’taki yabancı oyuncuların büyük çoğunluğunun yanı sıra bazı yerli futbolcuların da bu davete katıldığı öğrenilirken, kutlamaların sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüğü aktarıldı. İstanbul’un farklı farklı mekanlarını sabaha kadar gezen siyah-beyazlı futbolcuların cuma günü idmanın akşam olması nedeniyle tüm günü uyuyarak geçirdikleri bildirildi.

Kasımpaşa maçı öncesi yaşanan bu olayı yönetim kurulunda masaya yatıracak olan Beşiktaşlı idarecilerin partiye katılan oyunculara ceza verilip, verilmeyeceğini karara bağlayacakları ifade edildi.

(Skorer)