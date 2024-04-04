Beşiktaşlı futbolculardan beraberlik değerlendirmesi

Beşiktaş'ta Jonas Svensson ve Gedson Fernandes, Başakşehir karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

JONAS SVENSSON

"Erken bir gol attık, sonrasında Başakşehir'in topa sahip olduğu anlar oldu. Mücadeleyi bırakmadık, oyunu kontrol altında tuttuk. Son dakika duran toptan yediğimiz gol bizi üzdü. Kazanmak istiyorduk, olmadı."

GEDSON FERNANDES

"Bugün iyi oynadık, takım halinde oynadık. Takım ruhu vardı sahada." dedi.

Yıldız futbolcu, "Her şeyi denedik. 2-3 bulabilirdik ama son dakikada şanssız bir golle berabere kaldık." ifadelerini kullandı.