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Spor

Beşiktaşlı futbolculardan beraberlik değerlendirmesi

Beşiktaş'ta futbolculardan Gedson Fernandes ve Jonas Svensson, Başakşehir karşısında alınan beraberliğin ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

4 Nisan 2024 Perşembe 22:59 - Güncelleme:
Beşiktaşlı futbolculardan beraberlik değerlendirmesi
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Beşiktaş'ta Jonas Svensson ve Gedson Fernandes, Başakşehir karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

JONAS SVENSSON

"Erken bir gol attık, sonrasında Başakşehir'in topa sahip olduğu anlar oldu. Mücadeleyi bırakmadık, oyunu kontrol altında tuttuk. Son dakika duran toptan yediğimiz gol bizi üzdü. Kazanmak istiyorduk, olmadı."

GEDSON FERNANDES

"Bugün iyi oynadık, takım halinde oynadık. Takım ruhu vardı sahada." dedi.

Yıldız futbolcu, "Her şeyi denedik. 2-3 bulabilirdik ama son dakikada şanssız bir golle berabere kaldık." ifadelerini kullandı.

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