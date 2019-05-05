Beşiktaşlı futbolculardan hakeme taç isyanı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 44. dakikasında sarı-kırmızılı takım Onyekuru ile golü buldu. Onyekuru'nun golünden hemen sonra hakem Bülent Yıldırım'a "topun Galatasaraylı futbolculardan taca çıktığına" dair itirazlarda bulunan Beşiktaşlı futbolcuların bu tepkisi yerini bulmadı.

Golden sonra VAR odasındaki Cüneyt Çakır ile görüşen Bülent Yıldırım, gol kararını değiştirmezken Beşiktaşlı futbolcuların tepkisi bir an olsun dinmedi ve hakem Yıldırım, santra bölgesinde topu fırlatan Gökhan Gönül'ü sarı kartla cezalandırdı.

VAR TAÇA KARIŞIR MI?

MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu da daha önce yaptığı açıklamada, "VAR, taca karışmaz. Tacı yanlış verdi, doğru verdi VAR'ın işi değil" ifadelerini kullanmıştı.

(Sporx)