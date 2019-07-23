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Beşiktaşlı Gary Medel'e Bologna da talip oldu

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Gary Medel'e Bologna talip oldu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Geçtiğimiz sezon devre arası transfer sezonunda 2,5 milyon Euro karşılığında İnter’den alınan Gary Medel’e bir talip daha çıktı.
 
PULGAR GİDECEK MEDEL GELECEK
 
Daha önce Fiorentina ve West Ham’ın yakından takip ettiği yıldız futbolcunun Bologna tarafından istendiği öğrenilirken, İtalyan kulübünün yaptığı teklifin yetersiz bulunması Medel dosyasını şimdilik rafa kaldırdı. Eric Pulgar için sıraya giren Roma, Sevilla, West Ham, Napoli ve Milan’dan net 12 milyon Euro isteyen Bologna’nın 24 yaşındaki futbolcuyu göndermeye hazırlandığı bildirilirken, İtalyan yöneticilerin Pulgar’dan doğan boşluğu Medel’le kapatmayı düşündükleri ifade edildi.
 
MEDEL İÇİN 4 MİLYON EURO
 
Gary Medel için Beşiktaş’a 4 milyon Euro teklif eden Bologna’nın teklifi geri çevrilirken, Beşiktaş’ın bu transferden en az 6 milyon Euro hedeflediği anlaşıldı. Serie A ekibinin listesinde yer alan diğer isimlerin ise PSV’de oynayan Jorrit Hendrix ve Velez Sarsfield forması giyen Nicolas Dominguez olduğu biliniyor.

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