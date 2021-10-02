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  • Beşiktaşlı isme övgüler dizdi! Volkan Demirel: Çok beğendim
Spor

Beşiktaşlı isme övgüler dizdi! Volkan Demirel: Çok beğendim

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasını beIN Sports'ta değerlendiren Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, Beşiktaş'ın genç defans oyuncusu Serdar Saatçı'ya övgüde bulundu.

2 Ekim 2021 Cumartesi 21:56 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 22:06
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Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından beIN Sports'ta maçı değerlendiren Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, Beşiktaş'ın 18 yaşındaki stoperi Serdar Saatçı'yI övdü.

Volkan Demirel, Serdar Saatçı'yı çok beğendiğini belirtirken, ""Ceza sahası içinde Ersin'in topu alması için yaptığı 1-2 tane perde var. Kuvvetini de gösteriyor." ifadelerini kullandı.

SERDAR SAATÇI, TURGAY KERİMOĞLU'NDAN DA ÖVGÜ ALDI

Turgay Kerimoğlu, siyah beyazlı stoper için, "Bu atmosferlerde oynamak hiç kolay değildir. Serinkanlılığı, mücadeleci kimliği ve geniş alanda çabukluğu var." ifadelerini kullandı.

MAÇIN ARDINDAN TAKIM ARKADAŞI DA SERDAR'I TEBRİK ETTİ

Maçın ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı oyuncu Valentin Rosier,'Güven Yalçın'ı iki golü nedeniyle tebrik ederim. Serdar Saatçı'yı da tebrik ederim. Takım halinde oynadık ve takım olarak kazandık.' diye konuştu.

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