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Spor

Beşiktaşlı oyuncu Toddrick Gotcher koronavirüs sebebiyle sözleşmesini feshedip Türkiye'den ayrıldı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Sigorta'nın ABD'li oyuncusu Toddrick Gotcher, koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle takımdan ve ülkeden ayrıldı. Konuyla ilgili olarak oyuncunun menajeri, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve gelişmeyi doğruladı.

21 Mart 2020 Cumartesi 23:43 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 23:43
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Beşiktaş Sompo Sigorta'nın ABD'li basketbolcusu Toddrick Gotcher'ın koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle takımdan ve ülkeden ayrıldığı açıklandı. Gotcher'ın menajeri Obrad Fimic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle oyuncunun Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.

Ailesinin yanına gitmek için Beşiktaş'tan ayrılan ABD'li oyuncunun Beşiktaş Sompo Sigorta'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde maçları kazanmasında önemli bir parça olduğunu vurgulayan Fimic, Toddrick'in son 3 ödemesini almamasına rağmen kulüpten ayrılmadığına dikkat çekti.

James McAdoo, Jordan Theodore ve Shaq McKissic maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı.

BURAK BIYIKTAY: UMARIM EN KISA ZAMANDA ATLATIRIZ

Öte yandan TRT SPOR'a konuşan Beşiktaş Sompo Sigorta Başantrenörü Burak Bıyıktay, "Görünen bir semptom yok takımımızda. Test yaptırmayı planlıyoruz ama bu henüz mümkün değil sanırım önce semptomların görülmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin önce oynadığı maçlar var. Bu erteleme daha önce olmalıydı. Karar doğru ama okullar kapandığında ligler de durdurulmalıydı diye düşünüyorum. Biz herkesi evinde tutuyoruz. Çarşamba takımı çağırmıştım ama iptal etmiştim idmanı. O günden beri herkes evde. Umarım en kısa zamanda atlatırız. Fenerbahçe takımına geçmiş olsun diyorum." dedi.

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