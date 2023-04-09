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Spor

Beşiktaşlı oyuncular Tayyip Talha'yı unutmadılar

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'ye karşı oynanan maçta sakatlanan Beşiktaşlı Tayyip Talha'ya takım arkadaşları Giresunspor maçında formasını açarak destek oldular.

IHA9 Nisan 2023 Pazar 23:14 - Güncelleme:
Beşiktaşlı oyuncular Tayyip Talha'yı unutmadılar
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Beşiktaş'ın, Giresunspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı futbolcular, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Tayyip Talha Sanuç'un formasını açarak genç oyuncuya destek oldu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı oyuncular, geçen hafta deplasmanda 4-2 kazanılan Fenerbahçe müsabakasında sakatlanan ve yaklaşık 6 ay formasından uzak kalacak Tayyip Talha Sanuç için şık bir harekette bulundu. Beşiktaşlı futbolcular, tribünleri selamladıkları sırada 23 yaşındaki savunmacının formasını açtı. Siyah-beyazlı taraftarlar da bunun ardından alkışlarla Tayyip Talha'ya moral verdi.

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