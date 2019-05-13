Beşiktaşlı taraftarlar bu akşam Sergen Yalçın'a özel tezahürat yapacak
Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Alanyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta taraftarlar özel bir hazırlık içerisinde.
Beşiktaşlı taraftarların yeni sezonda takımın başın da görmek istedikleri Sergen Yalçın için bugün tribünlerde özel bir tezahürat yapacağı öğrenildi.
(Takvim)
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