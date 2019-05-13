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Beşiktaşlı taraftarlar bu akşam Sergen Yalçın'a özel tezahürat yapacak

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Alanyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta taraftarlar özel bir hazırlık içerisinde.

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Beşiktaşlı taraftarların yeni sezonda takımın başın da görmek istedikleri Sergen Yalçın için bugün tribünlerde özel bir tezahürat yapacağı öğrenildi.

(Takvim)

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