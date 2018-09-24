Beşiktaşlı taraftarların bastırdığı Pancu fotoğrafları toplatıldı
Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesini Ülker Stadyumu'nda takip edecek olan siyah beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'tan kalkan otobüslerle Kadıköy'e hareket etti.
Spor Toto Süper Lig 6'ncı hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta taraftarlar 32 otobüsle Kadıköy'e hareket etti.
Ülker Stadyumu'nda bu akşam saat 21.00'de başlayacak maçı tribünde izleyecek olan siyah beyazlı taraftarlar, yolculuk öncesi Vodafone Park'ta buluştu. Bilet kontrollerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere alınan siyah beyazlı taraftarlar, saat 17.20'de Kadıköy'e doğru yola çıktı.
Beşiktaş taraftarları maça ellerindeki kağıtlara bastırdıkları Pancu fotoğraflarıyla gitmek istedi ancak güvenlik önlemleri nedeniyle polis o fotoğrafların stada götürülmesine izin vermedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.