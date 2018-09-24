Beşiktaşlı taraftarların bastırdığı Pancu fotoğrafları toplatıldı Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesini Ülker Stadyumu'nda takip edecek olan siyah beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'tan kalkan otobüslerle Kadıköy'e hareket etti.