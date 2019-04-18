Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı'dan futbolculara yemek
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, siyah-beyazlı futbol takımına yemek verdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Çengelköy'de bir restoranda düzenlenen yemeğe asbaşkan Umut Güner, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuların katıldığı belirtildi.
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