Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan çok sert Babel açıklaması

Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medyada bir taraftar ile tartışıp hakarette bulunan Babel'in kadro dışı kalabileceğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medyada bir taraftar ile tartışıp hakarette bulunan Babel ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mahmutyazıcıoğlu, "Babel kadro dışı bile kalabilir" dedi.

AsistAnaliz Radyo'nun canlı yayınına konuk olarak telefon aracılığıyla bağlanan Beşiktaşlı yönetici Mahmutyazıcıoğlu, "Babel konusunda taraftar haklı, Babel'in yaptığı şeyi taraftarın hoş görmesi mümkün değil. Eğer ben taraftar olarak konuşursam çok daha ağır konuşurdum. Ama sonuçta bizler yöneticiyiz, hukuki olarak her şeyin sonucunu düşünmekle yükümlüyüz. Hiçbir futbolcu ve yönetici Beşiktaş kulübünden büyük değil, Babel'den savunma istedik, değerlendireceğiz, buna göre gerekli cezayı keseceğiz. Kadro dışı dahi kalabilir" diye konuştu.

"BEN KENDİ PARAMI ALMADIM, ÜSTÜNE İNDİRİM YAPTIRDIM"

2 milyon liralık fatura ile ilgili de konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Ortağımla 2013 yılından beri beraberiz. Ben henüz yönetim kurulu üyesi değilken, 6 milyon liralık bir sözleşme yaptık ve ben o dönemlerde yönetici olabileceğimi bile düşünmüyordum. İlk 2 aşaması kaybedilmiş bir davayı aldık ve Nevzat Demir Tesisleri'nden tahliye edilme durumumuz söz konusuydu. Bu davaların tamamı bitti, kazanıldı ve davalar bittiğinde henüz yönetici değildim. Yönetici olduktan sonra ben sözleşmedeki hakkımdan vazgeçtim. Kendi alacaklarımın tamamından vazgeçip, ortağımdan da indirim yaptırttım. Bu davaların sonucunda 180 dönümlük Nevzat Demir Tesisleri, 49 yıllığına Beşiktaş'a tahsis edildi." ifadelerini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kerkük´teki Tarihi Kayseri Çarşısı´nda yangın çıktı

Kerkük´teki Tarihi Kayseri Çarşısı´nda yangın çıktı

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım! Çoğu gitti azı kaldı

İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım! Çoğu gitti azı kaldı

Mars kaşifi InSight bir fotoğraf yolladı NASA çalışanları çılgına döndü

Mars kaşifi InSight bir fotoğraf yolladı NASA çalışanları çılgına döndü

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA