22 Ocak 2026 Perşembe
Spor

Beşiktaşlıları korkutan gelişme! Filip Jörgensen için ilk açıklama geldi

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Chelsea forması giyen 23 yaşındaki genç kaleci Filip Jörgensen Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta sakatlık yaşadı. Yerini Robert Sanchez'e bırakan genç file bekçisi için takımın teknik direktörü Liam Rosenior'den ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

22 Ocak 2026 Perşembe 12:05
Beşiktaşlıları korkutan gelişme! Filip Jörgensen için ilk açıklama geldi
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Chelsea kalecisi Filip Jörgensen, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başladığı karşılaşmada sakatlık yaşadı. Mücadelenin ilerleyen bölümünde genç kalecinin yerine Robert Sanchez oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior, Jörgensen'in son durumu hakkında bilgi verdi.

ROSENIOR: "ONUN ADINA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Rosenior, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef Filip bir sakatlık yaşadı. Onun adına çok üzgünüm. Sadece Charlton maçında değil, antrenmanlardaki performansıyla da beni gerçekten etkilemişti. Umarım çok kısa sürede toparlanır."

Genç kalecinin yaşadığı sakatlığın türü ve ciddiyetiyle ilgili kulüp cephesinden henüz net bir bilgilendirme yapılmadı. Jorgensen'in durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.

