‘Beşiktaşlılığı tartışılmaz’
Beşiktaş yöneticisi, 34 yaşındaki yıldıza Konya’da gösterilen tepkiler konusunda, “Bunlar 3-5 kişi, tüm Beşiktaşlılara mal edilemez” dedi. Taraftarlar ise Burak’ın ‘Ben Beşiktaşlıyım’ sözü için tişört talep etti.
- Star Spor
BEŞİKTAŞ, Konya deplasmanından 3 puanla dönerken, tek golün sahibi Burak Yılmaz’a havalimanında bazı kişilerin tepki göstermesi olay oldu. Siyah-Beyazlılar’ın Asbaşkanı Emre Kocadağ, 34 yaşındaki oyuncuya sahip çıkarak, “Burak’ın Beşiktaşlılığını tartışmaya gerek yok. Takım kaptanı ve Türkiye’nin değerli futbolcusu. Bunlar 3-5 kişi, tüm Beşiktaşlılar’a mal edilmemeli” ifadelerini kullandı.
TİŞÖRTE PAZARLAMA BAKAR!
Siyah-Beyazlı taraftarlar bu olayın ardından Burak Yılmaz’a destek verip, Kral’ın Konya’da söylediği “Ben Beşiktaşlıyım” sözünün tişört olarak bastırılmasını talep etti. Yönetici Kocadağ ise “Ben Beşiktaşlıyım” sözünün taratarlar tarafından tişört olarak talep edilmesi ile ilgili “Ona pazarlama ekibi bakacaktır. Yeni dönemde pazarlamadan sorumlu çok iyi yöneticilerimiz var” diye konuştu.
TAŞ DEĞİLİM, DUYGULARIM VAR
Kendisine ‘hırsız’ diye bağıran taraftara çiçek veren Burak Yılmaz ise tepkiler konusunda “Ben de taştan değilim. İnsanım. Benim de duygularım var. Kaptanım, sahaya en önde çıkanım, dik durmak gerekiyor. Karakter koymak gerekiyor. Ben Beşiktaşlıyım, bunu diğer takımlarda da söyledim. Hedefimiz var, sahada olduğum sürece elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.
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