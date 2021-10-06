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Spor

Beşiktaşlı futbolculardan ayak tenisi kapışması

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA6 Ekim 2021 Çarşamba 16:17 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 16:17
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen ve milli takımlarda bulunan futbolcuların katılmadığı antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmanda yenilenmeye yönelik program uygulanırken siyah-beyazlılar istasyon çalışmalarının ardından ayak tenisi oynadı.

Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup ve Mert Günok ile Welinton, Josef ve Alex Teixeira arasındaki ayak tenisi maçları çekişmeye sahne oldu. Necip-Oğuzhan-Mert'ten oluşan takım maçı 2-1 kazandı.

Beşiktaş, hazırlıklarını, yarın 19 yaş altı takımıyla yapacağı antrenman maçıyla sürdürecek.

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