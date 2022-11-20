Beşiktaş'ta 10 oyuncunun sözleşmesi bitiyor! Cenk Tosun, Weghorst...

Geçtiğimiz sezon mukaveleleri biten 14 oyuncudan sadece Atiba ve Josef'le yeniden anlaşan Beşiktaş, bu sezon da benzer bir durumla karşı karşıya. Kartal'da 10 futbolcunun sözleşmesi haziranda sona erecek Teknik heyet ve yönetim, mevcut performanslar itibarıyla bu futbolcuların en az yarısıyla yola devam etmeyi düşünmüyor. Atiba'nın futbola veda etmesi beklenirken Welinton, Dele Alli ve Masuaku göze giremeyen isimler,

IKİ YILDIZ KOŞULLARA BAĞLl

Takimda kalmak isteyen Josef ile birlikte N'Koudou ve Redmond'in ise performanslarini yukari çekmesi gerekiyor. Beşiktaş'in satin alma opsiyonlu kiralik olarak kadrosuna kattiğı Wout Weghorst ve Tayfur Bingöl ise uygun koşullar sağlanirsa birlikte devam edilmesi düşünülen Futbolcular. 1 yil daha opsiyon maddesi bulunan Cenk Tosun ise kesin olarak takimda kalacak.