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Spor

Beşiktaş'ta 100 kişi koronavirüs testine girdi

Geçtiğimiz günlerde bir oyuncu ve bir personelin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığının açıklanmasının ardından antrenmanlara ara veren Beşiktaş'ta bugün 100 kişi yeniden teste girdi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 21:16 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 21:16
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Saha antrenmanlarına 15 gün önce gruplar halinde başlayan Beşiktaş'ta, geçen hafta yapılan koronavirüs testlerinde bir oyuncu ve teknik personelin sonuçlarının pozitif çıkmasıyla antrenmanlara ara verilmişti.

Siyah beyazlılar testlerin üzerinden 6 gün geçmesinin ardından bugün bir kez daha koronavirüs testinden geçti. Sabah saatlerinden itibaren araçlarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan ve Futbol A Takım Sorumlusu Emre Kocadağ, futbolcu, teknik heyet, kulüp personeli ve tesis çalışanları olmak üzere toplam 100 kişi Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından koronavirüs testine tabi tutuldu.

Test sonuçlarının yarın açıklanması beklenirken olumsuz bir durum çıkmaması halinde antrenmanlar yeniden başlayacak. Pozitif vakaya rastlanması durumundaysa yönetim ve teknik direktör Sergen Yalçın bir araya gelerek yeni bir yol haritası çizecek.

Bugün yapılan testlerle birlikte salgının başlangıcından bu yana Beşiktaş takımı 3'üncü kez kontrolden geçmiş oldu.

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