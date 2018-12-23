Beşiktaş'ta 11 günlük tatil başladı

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 4-1'lik Kasımpaşa yenilgisiyle tamamlayan Beşiktaş'ta 11 günlük devre arası tatili başladı.

Siyah-beyazlılar, sezonun ikinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak'ta bir araya gelecek ve aynı gün kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek.

Sezonun ilk yarısını 26 puanla beklentilerin bir hayli uzağında kapatan Beşiktaş'ın Antalya kampı 14 veya 15 Ocak'a kadar sürecek.