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Beşiktaş'ta 11 günlük tatil başladı

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında kötü bir performans ortaya koyan Beşiktaş'ta 11 günlük devre arası tatili başladı...

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Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 4-1'lik Kasımpaşa yenilgisiyle tamamlayan Beşiktaş'ta 11 günlük devre arası tatili başladı.
 
Siyah-beyazlılar, sezonun ikinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak'ta bir araya gelecek ve aynı gün kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek.
 
Sezonun ilk yarısını 26 puanla beklentilerin bir hayli uzağında kapatan Beşiktaş'ın Antalya kampı 14 veya 15 Ocak'a kadar sürecek.

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