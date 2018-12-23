Beşiktaş'ta 11 günlük tatil başladı
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında kötü bir performans ortaya koyan Beşiktaş'ta 11 günlük devre arası tatili başladı...
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 4-1'lik Kasımpaşa yenilgisiyle tamamlayan Beşiktaş'ta 11 günlük devre arası tatili başladı.
Siyah-beyazlılar, sezonun ikinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak'ta bir araya gelecek ve aynı gün kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek.
Sezonun ilk yarısını 26 puanla beklentilerin bir hayli uzağında kapatan Beşiktaş'ın Antalya kampı 14 veya 15 Ocak'a kadar sürecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.