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Spor

Beşiktaş'ta 12.5 milyona yeni kadro

Beşiktaş yaz transfer döneminde 15 milyon euro harcadı ve 9 transfer gerçekleştirdi. Siyah beyazlı ekip böylece 12.5 milyon Euro'ya kadrosunu yeniledi.

Sabah7 Eylül 2023 Perşembe 09:47 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta 12.5 milyona yeni kadro
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Beşiktaş, transfer ettiği 9 futbolcuya bonservis olarak 15 milyon Euro harcadı. Gidenlerden ise sadece Saiss, 2.5 milyon Euro kazandırdı. Kartal, böylece 12.5 milyon Euro'ya kadrosunu yeniledi.

En fazla bonservis 5 milyon 250 bin Euro ile Rashica'ya ödendi. Daniel Amartey, Jean Onana, Ante Rebic, Emrecan Bulut, Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Tayfur Bingöl ve Eric Bailly için toplamda 12.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Romain Saiss, Nathan Redmond, Welinton, Kevin N'Koudou, Atiba, Dele Alli, Alexandru Maxim, Muhayer ve Kerem Kalafat ayrıldı; Javier Montero, Kerem Kesgin, Berkay Vardar, Emre Bilgin, Hasic, Ahmet Gülay ve Bilal Ceylan kiralık gitti.

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