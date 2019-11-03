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Beşiktaş'ta 15 golün 9'unda Ljajic var

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, Antalyaspor ile oynanılan karşılaşmada Vida'ya asist yapan isimdi.

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Beşiktaş'ta bu sezon özel hayatı ve kötü performansı nedeniyle eleştirilerin odak noktasında yer alan Adem Ljajic, Vida'nın attığı golde asist yapan isim oldu.
 
Boşnak asıllı futbolcu, siyah-beyazlı takımın deplasmanda bulduğu son 15 golün 9'una 2 gol ve 7 asistle direkt etki yaptı.
 
Ayrıca Ljajic'in Süper Lig kariyerinde verdiği gol paslarının yüzde 67'si deplasmanda geldi (10/15).

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