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Spor

Beşiktaş'ta 2 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor karşılaşmasına Kasımpaşa maçının ilk 11'inden iki değişiklik yaparak çıktı.

7 Haziran 2023 Çarşamba 20:55 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta 2 değişiklik
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor karşılaşmasına Kasımpaşa maçının ilk 11'inden iki değişiklik yaparak çıktı.

Savunmada geçen hafta görev yapan Necip Uysal'ı yedeğe çeken tecrübeli teknik adam, Omar Colley'i oynattı.

Güneş, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku'nun yerine ise Umut Meraş'ı görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunmayı Valentin Rosier, Welinton Souza, Omar Colley ve Umut Meraş dörtlüsünden kurdu. Orta sahanın merkezinde Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'i görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, hücum hattında ise Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'a görev verdi.

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