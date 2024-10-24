Beşiktaş'ta 2 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Groupama Stadı'ndaki müsabakaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Van Bronckhorst, Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Semih Kılıçsoy'u yedeğe çekti, aynı müsabakada omzundan sakatlanan kaleci Mert Günok ise kadroya alınmadı. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine sağ kanatta Mario'yu görevlendirirken kaleyi Ersin'e emanet etti.