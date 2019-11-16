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Beşiktaş’ta 2 golcü adayı

Ara transferde forvete takviye yapacak olan Siyah-Beyazlı takımın Victoria Plzenli Krmencik ile Aston Villa’da forma giyen Kodjia’yı gündemine aldığı öğrenildi.

  • StarSpor
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KARTAL’DA forvet takviyesi için çalışmalara hız verildi. Burak Yılmaz’ın sakatlandığı dönemde Umut Nayir ve Güven Yalçın’dan beklediği katkıyı alamayan Siyah-Beyazlı teknik heyetin, yönetimden takviye istemesi sonrası yapılan çalışmalarda iki isim üzerinde durulduğu öğrenildi. Beşiktaş’ın listesindeki golcü adayları Victoria Plzen’de oynayan Michael Krmencik ile Aston Villalı Jonathan Kodjia. Her iki oyuncu için de girişimler sürerken, yönetim sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kodjia’yı ucuz bir fiyata almanın hesabını yapıyor.

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