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Spor

Beşiktaş'ta 2. Weghorst vakası! Yıldız isim resti çekti: ''Ayrılmak istiyorum...''

Beşiktaş'ta 2. Wout Weghorst vakası patlak verdi. Ara transferin son günlerinde çalışmalarını tam gaz sürdüren Beşiktaş'ta yıldız oyuncu, ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. İşte detaylar...

Türkiye4 Şubat 2023 Cumartesi 22:50 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta 2. Weghorst vakası! Yıldız isim resti çekti: ''Ayrılmak istiyorum...''
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Ara transferde son günler yaşanırken Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon başında transfer edilen yıldız oyuncu Romain Saiss'in ayrılmak istediğini Beşiktaş yönetimine ilettiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA 2. WOUT WEGHORST VAKASI

Geçtiğimiz yaz Beşiktaş, kiralık olarak kadrosuna Wout Weghorst'u katmıştı. Ancak Hollandalı golcü, sürpriz bir şekilde siyah-beyazlılardan ayrılarak Manchester United'a transfer olmuştu. Beşiktaş'ta sezon başında transfer edilen bir yıldız isimden daha beklenmedik bir hamle geldi.

YILDIZ İSİM AYRILMAK İSTEDİĞİNİ YÖNETİME SÖYLEDİ

Sezon başında Beşiktaş'ın Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Romain Saiss'ten sürpriz bir hamle geldi. Faslı stoper, siyah-beyazlı yönetime takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Yıldız oyuncunun yeniden İngiltere'ye dönmek istediği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Romain Saiss, bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 17 resmi maça çıktı ve bunların 15'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1354 dakika süre alan Faslı stoper, 1 golle skora etki etti.

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