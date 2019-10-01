Beşiktaş’ta 250 üye Ahmet Nur Çebi için destek dilekçelerini divan kuruluna sundu
Olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Beşiktaş’ta 250 üye şimdiden Ahmet Nur Çebi için noter onaylı destek dilekçelerini divan kuruluna sundu.
Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman, olağanüstü genel kurul kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından seçimin, 13 Ekim’de çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim’de yapılacağı duyurulmuştu.
Genel kurulda aday olması beklenen isimler arasında yer alan Beşiktaş eski ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi için şimdiden 250 üyenin noter onaylı destek dilekçelerini divan kuruluna sunduğu bildirildi. Diğer adayların da bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
(Fanatik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.