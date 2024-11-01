Beşiktaş'ta 3 kritik isim sınırda

Trendyol Süper Lig'deki namağlup serisi Galatasaray karşısında sonlanan Beşiktaş yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. Siyah beyazlılar, ligin 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Tüpraş Stadyumu'nda yarın oynanacak maç öncesinde 3 kritik isim sarı kart sınırında bulunuyor.

Beşiktaş'ın en skoreri ve gol krallığı yarışında zirvede bulunan Ciro Immobile, Moatasem Al Musrati ve Emirhan Topçu ligde oynadıkları maçlarda 3 sarı kart gördüler. Bu 3 futbolcu, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmesi halinde 12. haftada oynanacak RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

IMMOBILE FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Ciro Immobile takımının gol yükünü çekiyor. 34 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlı forma ile bu sezon 15 maçta 12 gol kaydetti. Immobile bu gollerin 8'ini Süper Lig'de atarken, ikişer tane Süper Kupa ve Avrupa kupası elemelerinde attı.