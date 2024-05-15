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Spor

Beşiktaş'ta 3 oyuncu için karar verildi!

Beşiktaş, Türkiye Kupası finali öncesi 3 futbolcusu için kararını verdi. Siyah beyazlı yönetim, sakatlıkları bulunan Milot Rashica, Muleka ve Gedson Fernandes'i riske atmayacak ve final yetiştirmeye çalışacak.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 12:38 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta 3 oyuncu için karar verildi!
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Beşiktaş'ta Trabzonspor ile 23 Mayıs'ta oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi 3 futbolcu için karar çıktı.

Beşiktaş'ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, son oynanan Alanyaspor mücadelesinde sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı.

Rashica'nın tedavisi, Hatayspor maçı öncesi tamamlanacak olsa da kendisine ilk 11'de görev verilmesi düşünülmüyor.

Trabzonspor ile 23 Mayıs'ta oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinde sahada olması istenen Rashica için risk alınmayacak.

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu golcüsü Jackson Muleka ve Portekizli orta sahası Gedson Fernandes de Alanyaspor maçını sakatlık sebebiyle tamamlayamamıştı.

Muleka ve Gedson da risk edilmeyecek, kritik final maçına saklanacak.

  • Milot Rashica
  • muleka
  • Gedson Fernandes

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