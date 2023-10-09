Beşiktaş'ta 3 oyuncu sakat!

Beşiktaş'ta üç futbolcu İstanbulspor maçında talihsizlik yaşadı. Fildişi Sahilli stoper Eric Bailly, Ethemi ile girdiği ikili mücadelede sırtından sakatlanınca oyuna devam edemedi ve 30. dakikada yerini Necip Uysal'a bıraktı. Daha sonrasında ise yıldız oyuncu sosyal medya hesabından, "Sadece gece iyi uyuyamadım. Sosyal medyada gördüklerinize aldırmayın, sadece boynum tutuldu. Güzel galibiyet ve takımdan iyi efor." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında ise bu kez Salih Uçan sakatlandı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, sağ bacak arka adalesinden sorun yaşadı. Durumu ciddi gibi gözüken Salih'in net durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Onur Bulut ise mücadelenin ardından baldırı sarılı bir şekilde sahayı terk etti.