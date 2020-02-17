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Spor

Beşiktaş'ta 4 kanat oyuncusu bir Quaresma etmedi!

Jeremain Lens, Abdoulay Diaby, Kevin N'Koudou ve Tyler Boyd dörtlüsünün toplamı, Ricardo Querasma'nın tek başına yaptığı katkıyı sağlayamadı.

17 Şubat 2020 Pazartesi09:44 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 09:44

Beşiktaş, sezon başında yollarını ayırdığı Ricardo Quaresma'nın yerine yaptığı transferlerden verim alamadı.

Portekizli futbolcu, eski başkan Fikret Orman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan gönderilmiş ardından da Kasımpaşa'ya imza atmıştı. Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde kanatlara Tyler Boyd, Kevin N'Koudou ve Abdoulay Diaby takviyesi yapmış Jeremain Lens ile de yola devam edilmişti.

11 GOLE KATKI VERMİŞTİ YENİLERDEN 5 GOL, 2 ASİST!

Süper Lig'in geride kalan 22 haftasında beklentilerin çok uzağında kalan bu dört ismin skora katkısı da oldukça sınırlı kaldı. Geçen yılın aynı döneminde Ricardo Quaresma tek başına 2 gol, 9 asist yapıp, toplam 11 gole katkı verirken, Beşiktaş'ın yeni kanat dörtlüsü ise toplamda 5 gol, 2 asistlik katkı sağlayabildi.

Ricardo Quaresma'nın tek başına yaptığı 11 gollük katkısının gerisinde kalan dörtlünün istatistikleri şöyle: N'Koudou: 2 gol Lens: 1 gol, 2 asist Diaby: 2 gol, 1 asist Boyd: Gol ve asist yok.

(Sabah)

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