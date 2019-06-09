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Beşiktaş'ta 5 yıldız eşyalarını topladı

Beşiktaş'ta yedi transfer isteyen Abdullah Avcı, Quaresma, Lens, Larin, Mirin ve Roco'yu kadroda düşünmediğini bildirdi.

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Beşiktaş'ın başına geçtiğinden bu yana performans analizi yapan Abdullah Avcı yönetime raporunu verdi. 
 
Tecrübeli çalıştırıcı takımın yabancı oyuncuları Quaresma, Lens, Larin, Mirin ve Roco için olumsuz görüş bildirdi. Avcı, gidecek oyuncuların bir an önce netleşmesi gerektiğini belirterek topu yönetime attı. Transfer için de raporunu sunan tecrübeli çalıştırıcı, takıma yedi oyuncunun takviye edilmesi yönünde görüş bildirdi. Avcı'nın gönderilmesi için talimat verdiği oyuncuların ayrılmaları halinde sağ bek (yedek), sol bek, stoper, ön libero, sağ kanat, sol kanat ve santrfor (yedek) transferlerinin yapılmasını istediği öğrenildi.
 
Lens diretiyor
 
Avcı'nın gönderilmesini istediği oyunculardan sadece Quaresma'ya Porto'nun ilgisi bulunuyor. Q7 de 2,1 milyon avroluk yıllık ücretinde indirime gitmeye hazır. Visca'nın transferinde takas olarak kullanılmak istenen Lens, Beşiktaş'tan kazandığı 2,2 milyon avroluk ücreti talep ediyor. Cyle Larin ise Yasin Öztekin'e karşılık Göztepe'ye verilmek isteniyor. Ancak İzmir ekibin Kanadalı oyuncunun yanı sıra Orkan Çınar'ı da istemesi bu transferi zorlaştırıyor.
 
Gençlik harekatı
 
Transferde atağa kalkmaya hazırlanan Beşiktaş'ın gündeminde Ömer Toprak, Visca gibi isimlerin yanı sıra gençler de yer alıyor. Siyah-beyazlılar Rapid Wien forması giyen 20 yaşındaki Mert Müldür (20) ile Altınordu'nun sağ beki Kerim Alıcı (21) için harekete geçti. Rapid Wien, Mert Müldür için 3 milyon avro talep ederken, siyah-beyazlılar oyuncuyu kiralamak istiyor. Altınordu da Kerim Alıcı'nın bonservisi için 1 milyon avro fiyat biçti.
 
(Türkiye)
 

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