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Spor

Beşiktaş'ta 6 futbolcu görüşme odasına

Çiçeği burnunda başkan Ahmet Nur Çebi, Beşitkaş'ın mali durumunu düzlüğe çıkartmak için kolları sıvadı. Buna göre takımdaki yüksek ücret alan yıldızlarla indirim için görüşme gerçekleştirilecek.

11.01.2020  13:58 - Güncelleme: 11.01.2020  13:58

BEŞIKTAŞ'TA takım maliyetlerini aşağı çekmek için hangi oyuncularla görüşme yapılacağı belli oldu. Takımda 3 milyon Euro ile en yüksek maaşı alan Vida'nın yanı sıra 2.2 milyon Euro kazanan Oğuzhan, 2.5 milyon Euro alan Burak ve 2.3 milyon Euro maaşıyla büyük tartışma konusu olan Jeremain Lens'ten indirim talep edilecek. Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmeleri sona erecek Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile de masaya oturacak olan yönetim, bu iki oyuncuya üst limit olan 1.4 milyon Euro önerecek. Ayrıca imza parası talepleri kabul edilmeyecek.

(Sabah)

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