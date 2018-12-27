Beşiktaş'ta 6 futbolcuyla yollar ayrılıyor

STOPER TRANSFERİ İÇİN KAYNAK

FİKRET Orman’ın talimatıyla harekete geçen Siyah-Beyazlı yönetim gidecekler listesini hazırladı. İlk olarak Karius’un kiralık sözleşmesini feshedecek olan yönetim, ardından bu sezon çok sorun çıkaran Ryan Babel ve kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan’ı satış listesine koyacak. İki oyuncudan gelecek olan bonservis bedeliyle de 2 stoper almayı planlayan yönetim, Domagoj Vida için gelen teklifleri de değerlendirmeye alacak.

SÜRPRİZ İSİMLER DE VAR

LOVE’IN sözleşmesini kesin olarak feshedecek olan Beşiktaş, beklenen gelişimi gösteremeyen Cyle Larin’i de kiralayacak. Garry Medel için gelen tekliflere de olumlu bakan yönetim, Şenol Güneş’ten gelecek rapor doğrultusunda bu sezon çok sakatlık yaşayan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Adriano’yla da yolları ayırmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre; Güneş’ten gelecek rapor sonrası sürpriz birkaç isimle daha yolların ayrılabileceği kaydedildi.

(Gunes)