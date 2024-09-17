Beşiktaş'ta 6. hafta hazırlıkları başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncular ise pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları antrenmanı, ısınma koşularıyla devam ettirdi. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.