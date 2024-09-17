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Spor

Beşiktaş'ta 6. hafta hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u sahasında konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına başladı.

17 Eylül 2024 Salı 15:03 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta 6. hafta hazırlıkları başladı
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncular ise pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları antrenmanı, ısınma koşularıyla devam ettirdi. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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