Beşiktaş'ta 8 haftada 16 oyuncu, 18 kez çeşitli sağlık sorunları nedeniyle takımdan uzak kaldı
Beşiktaş'ta şanssızlıklar bitmiyor. Siyah-beyazlı takımda, bu sezon 16 futbolcu yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle toplamda 18 kez takımdan uzak kaldı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş bu sezon en çok sakatlıklardan çekti… Son olarak Adem Ljajic ile Vagner Love'ın ağrıları nedeniyle idmanı yarıda bıraktığı siyah-beyazlılarda, hazırlık kampı ve ligde geride kalan 8 haftada 16 oyuncu, 18 kez çeşitli sağlık sorunları nedeniyle takımdan uzak kaldı.
REVİRE DÖNEN KARTAL'IN SAKATLIK KARNESİ:
LJAJİC: Kasık sakatlığı nedeniyle tedaviye alındı. Bir süre sonra çıktığı hazırlık maçında sakatlığı nüksetti.
ADRIANO: Üç kez sakatlandı, 6 maç kaçırdı.
VİDA: Portekiz-Hırvatistan maçının ilk yarısında sakatlanan oyuncu, sedye ile kenara alındı. Sakatlığının ne olduğu açıklanmadı.
GÖKHAN GÖNÜL: Omuz yaralanması nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.1 maçı bu nedenle kaçırdı.
TOLGA: Geride kalan haftalarda iki kez sakatlık yaşadı. 25 gün idmana çıkmadı. 6 karşılaşmada kadroda yer almadı.
CANER: Uyluk yırtığı nedeniyle 9 gün tedavi uygulandı. 1 maçta görev yapamadı.
OĞUZHAN: Hazırlık kampında sakatlandı, 4 gün idmana çıkamadı.
NEGREDO: Konya maçında el parmağından sakatlandı ve tedavi edildi.
BABEL: Ağrıları yüzünden 3 gün dinlendirildi. Bu süreçte 1 maçta kadroya alınmadı.
LENS: Kas ağrıları nedeniyle 12 gün idmana katılamadı. Bu süreçte 4 maç kaçırdı.
GÖKHAN TÖRE: Üç kez ağrıları olduğu için, bir kez de grip olması yüzünden maç kadrosuna alınmadı. Bu yüzden 4 maç kaçırdı.
ATİBA: Fiziksel olarak eksiklerini gidermesi 43 gün sürdü ve 9 maçta görev yapamadı.
UTKU: Kas ağrıları nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.
LOVE: Hazırlık maçında ağrı hissedince, tedbir amaçlı kenara alındı.
ALPAY: 24 Eyül'de ön çapraz bağları koptu. Mayıs ayına kadar sahalardan uzak kalacak.
MERTCAN: 8 Eylül'de sol diz ön çapraz bağları koptu. En erken Mart ayında sahaya adım atabilecek.
LJAJİC BİR HAFTA SONRA SAHADA
Beşiktaş'ta dizinde esneme olan Adriano'nun 2-3 gün; Ljajic'in ise 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.
4 KEZ SAKATLANDI
Sakatlığı bulunan Adem Ljajic, eski takımı Torino'da iki sezonda 4 kez sakatlanmış, 13 maç kaçırmıştı.
(Sabah)
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