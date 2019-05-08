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Beşiktaş'ta 8 oyuncuyla sezon sonu yollar ayrılıyor

Son olarak alınan Galatasaray mağlubiyeti sonrası Beşiktaş yönetimi sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı isimleri belirledi.

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Beşiktaş'ta sezon sonunda büyük bir operasyon var.

Galatasaray önünde aldığı yenilgiyle şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan Siyah-Beyazlı takımda sezon sonunda 8 yabancı ile yollar kesin olarak ayrılacak.

Sözleşmesi biten Adriano ile yeni sözleşme yapılmayacak. Kagawa'nın ise bonservisi alınmayacak.

QUARESMA DA SATILACAK

Kartal'da beklenen performansı veremeyen Quaresma, Medel, Mirin, Roco, Lens ve Larin için de taliplileriyle masaya oturulacak. Bu oyuncular ya satılacak ya da kiralanacak.

KOLAYLIK SAĞLAYACAKLAR

Beşiktaş Yönetimi'nin satılacak futbolcular için gereken kolaylığı göstereceği öğrenildi. Yapılacak teklifler masaya yatırılacak ve en iyi rakamları sunan kulüplere bu oyuncular satılacak.

LJAJIC TAKIMDA KALACAK

Takımda kiralık olarak oynayan Ljajic'in ise kesin olarak bonservisi alınacak. Kanadalı futbolcu Atiba ile Hırvat yıldız Vida takımda kalacak. Ancak Vida'ya cazip teklif gelirse bu oyuncu da satılacak.

(Takvim)

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