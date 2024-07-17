Beşiktaş'ta 9 numara Semih Kılıçsoy'a emanet!

Beşiktaş, Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından 9 numaranın yeni sahibini belirledi.

Siyah beyazlı takım yaptığı açıklamada, Semih Kılıçsoy'un 9 numarayı giyeceğini açıkladı.

Yapılan duyuruda, "Kapısından girdiğinden beri sadece en büyük hayalleri kurduğun Türkiye'nin en büyüğünde, şimdi 9 numara ile yeni hikayeler yazma zamanı! Semih Kılıçsoy, 9." ifadeleri kullanıldı.