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Spor

Beşiktaş'ta 9 numara Semih Kılıçsoy'a emanet!

Beşiktaş, önümüzdeki sezon Semih Kılıçsoy'un 9 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

17 Temmuz 2024 Çarşamba 00:07 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta 9 numara Semih Kılıçsoy'a emanet!
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Beşiktaş, Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından 9 numaranın yeni sahibini belirledi.

Siyah beyazlı takım yaptığı açıklamada, Semih Kılıçsoy'un 9 numarayı giyeceğini açıkladı.

Yapılan duyuruda, "Kapısından girdiğinden beri sadece en büyük hayalleri kurduğun Türkiye'nin en büyüğünde, şimdi 9 numara ile yeni hikayeler yazma zamanı! Semih Kılıçsoy, 9." ifadeleri kullanıldı.

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