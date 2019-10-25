22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7623
  • 6,4057
  • 279.19
  • 100310
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın kaderi derbiye bağlı

Dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'ya 2-1'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın geleceği pamuk ipliğine bağlı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi
 
Şenol Güneş’in milli takımla anlaşmasının ardından Fikret Orman’la el sıkışan ve Beşiktaş’ın başına geçen Abdullah Avcı’nın 11 maçlık performansı camiayı hayal kırıklığına uğratırken, tecrübeli teknik adamın kötü gidişatın önüne geçememesi yeni yönetimi de sıkıntıya soktu.
 
ABDULLAH AVCI BASKIYI KALDIRAMIYOR
 
Yeni başkan Ahmet Nur Çebi’nin Ocak ayına kadar süre verdiği Abdullah Avcı UEFA Avrupa Ligi’nde 3 maçta ‘0’ çekerken, 56 yaşındaki çalıştırıcının panik havasında olması Beşiktaş’ı günden güne kaosa sürüklüyor. Geçtiğimiz sezon Başakşehir’in başında en yakın rakibi olan Galatasaray’a 8 puan fark atmasına rağmen son virajda alınan kötü sonuçlara engel olamayan ve sükûnetini koruyamayan Avcı, şampiyonluğu Fatih Terim’e kaptırırken, hoca hakkında ‘baskıyı kaldıramıyor ve krizleri iyi yönetmiyor’ yorumlarının dillendirilmesi Başkan Çebi’ye açık bir mesaj olarak gönderiliyor.
 
DERBİDE ALINACAK SONUÇ ÇOK ÖNEMLİ
 
Transfer döneminde hatrı sayılı futbolcuları kadrosuna katan ve Elneny, Diaby, N’Koudou, Ruiz, Rebocho, Boyd, Douglas gibi oyuncularla güçlenen Beşiktaş’ı iyi yönetemeyen Abdullah Avcı’nın kadroda bulunan yıldız futbolcuların performans düşüşlerine de engel olamadığı görülürken, Galatasaray ile oynanacak derbide alınacak kötü sonuçla beraber Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin deneyimli antrenör hakkında radikal bir karar alacağı belirtildi.
 

24 TV ekibi Resulayn’da... İşte bir hafta önce şiddetli çatışmaların yaşandığı kent merkezi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Turuncu ve gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu ve gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Başkentte 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Başkentte 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Gözleri dikilmiş ve bantlanmış halde bulundu

Gözleri dikilmiş ve bantlanmış halde bulundu

Volkswagen Golf’ün 8’inci nesli tanıtıldı

Volkswagen Golf’ün 8’inci nesli tanıtıldı

Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar: Beslenme değişince hastalıklarda değişiyor

Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar: Beslenme değişince hastalıklarda değişiyor

Ünlü tarihi kente giriş ücretli olacak

Ünlü tarihi kente giriş ücretli olacak
 

POPÜLER HABERLER

´Sonları bu yüzden gelecek´ dedi, AB´yi uyardı: Tutuşmayın, vakti saati gelince...

´Sonları bu yüzden gelecek´ dedi, AB´yi uyardı: Tutuşmayın, vakti saati gelince...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çinliler 'ölümsüzlük meyvesi' diyor, Türkiye'de de yetiştirilmeye başlandı

Çinliler 'ölümsüzlük meyvesi' diyor, Türkiye'de de yetiştirilmeye başlandı

Bu heykeller yer çekimine meydan okuyor!

Bu heykeller yer çekimine meydan okuyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA