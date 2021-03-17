17 Mart 2021 Çarşamba 19:15 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 19:15

Beşiktaş yönetimi, tekrar siyah-beyazlı formayı giymeyi çok isteyen Aboubakar'a yazın golcü listesinin son sırasında yer vermişti. Kamerunlu, buna rağmen kırılmadı ve yaklaşık 1 ay bekledi. Porto'da aldığı 3 milyon Euro maaşı elinin tersiyle itip, 1.5 milyon Euro ve 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etti. S. Arabistan'tan gelen dolgun kontratı da geri çevirdi.

SIFIR SAKATLIKLA İSTİKRAR ABİDESİ

Porto'da iki sezon önce ciddi bir diz sakatlığı geçiren Aboubakar'ın transferine büyük risk olarak bakılırken, 29 yaşındaki futbolcu sözleşmesine yazılan, "Mevcut sakatlığı sebebiyle oynamadığı maçlardan 40 bin Euro kesinti yapılır" maddesine tereddütsüz "Tamam" dedi. Gelinen noktada hiç sakatlık yaşamadı. Sağlıklı bir şekilde yoluna devam etti, istikrarını oyunda kalma süresiyle de gösterdi.

"DİZ KAPAĞI YOK OLMUŞ ABOUBAKAR"

Aboubakar, Beşiktaş'a transfer süreci sırasında kendisi hakkında yapılan ve o dönem çok konuşulan "Beşiktaş, sakatlıktan diz kapağı yok olmuş Aboubakar'ı aldı" yorumlarını da boşa çıkarttı.

EN AZ 6.4 MİLYON EURO KAZANDIRACAK

Portekiz ekibinden bedavaya transfer edilen Aboubakar'ın sözleşmesinde "8 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor. Bu rakamın %20'sinin Porto'ya ödenmesi koşulu var. Şimdiden Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çeken yıldız oyuncu, Beşiktaş'tan ayrılması halinde kulübün kasasına en az 6.4 milyon Euro bonservisin girmesini sağlayacak.

KARİYER REKORUNA RAMAK KALDI

16 gole ulaşan Vincent Aboubakar, kariyerinde sadece bir sezonda daha fazla lig golü kaydetti. 2013-2014 sezonunda Fransa Ligue 1'de Lorient formasıyla 16 kez ağları sarsan yıldız oyuncu, bir gol daha atması halinde lig istatistiklerinde kariyerinin zirvesine ulaşacak.