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Spor

Beşiktaş'ta Adana Demirspor mesaisi başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme mücadelesinde Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

AA25 Eylül 2023 Pazartesi 14:43 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Adana Demirspor mesaisi başladı
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Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme mücadelesinde Yukatel Adana Demirspor ile 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştiren Beşiktaş'ta dün oynanan Mondihome Kayserispor müsabakasında forma giyen isimler salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ısınma, pas çalışması, 5'e 2 top kapma idmanı yapıp, dar alanda taktik çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Beşiktaş, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Adana'ya gidecek.

Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşması 27 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

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