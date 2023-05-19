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Spor

Beşiktaş'ta Adana Demirspor mesaisi sürdü!

Spor Toto Süper Lig'in 35.haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdü.

IHA19 Mayıs 2023 Cuma 15:41 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Adana Demirspor mesaisi sürdü!
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, düz koşu ve pas çalışmasıyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaştık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Adana'ya giderek kampa girecek.

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