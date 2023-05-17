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Spor

Beşiktaş'ta Adana Demirspor mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 16:16 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Adana Demirspor mesaisi sürüyor
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 21 Mayıs Pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Basına kapalı olarak 1.5 saat süren idmanı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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