Beşiktaş'ta Adriano, Fenerbahçe derbisinin kadrosundan çıkarıldı
Adriano, sakatlığından dolayı Fenerbahçe maçının kadrosundan çıkarıldı.
Adriano, sakatlığından dolayı Fenerbahçe maçının kadrosundan çıkarıldı.
(beinsports)
Adriano, sakatlığından dolayı Fenerbahçe maçının kadrosundan çıkarıldı.
(beinsports)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.