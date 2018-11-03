Beşiktaş'ta Adriano Medipol Başakşehir maçında sakatlandı
Beşiktaş'ta Brezilyalı sol bek Adriano, Başakşehir maçının 26. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Süper Lig'de oynanan Başakşehir - Beşiktaş maçının 26. dakikasında Adriano, sakatlandı ve oyundan çıktı.
Sakatlıktan yeni dönen Adriano, 26. dakikada tekrar aynı bölgeden ağrı hissederken maça devam edemedi.
Adriano'nun yerine Beşiktaş'ta oyuna Caner Erkin dahil oldu.
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