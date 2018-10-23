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Beşiktaş'ta Adriano ve Ljajic sevinci

UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın Genk takımı ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, Ljajic ve Adriano sakatlıklarını geride bıraktı. İki futbolcu da Genk'e karşı forma giyebilecek.

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UEFA Avrupa Ligi I grubu 3. maçında Belçika'nın Genk takımını ağırlayacak Beşiktaş'ta, sakatlığını atlatan Ljajic ve Adriano takımla antrenmanlara başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş, iki oyuncusunu da 11'de sahaya sürmeye hazırlanıyor. Güneş, sol bekte Caner'in yerine Adriano, Oğuzhan'ın yerine de Ljajic ile maça başlamayı planlıyor.

Bir önceki hafta antrenmanda sakatlanan Pepe'nin tedavisi sürüyor. Portekizli futbolcu, Genk karşısında görev yapamayacak.

Savunmada Roco-Vida, orta sahada ise Atiba-Medel-Ljajic'in forma vermesi beklenen tecrübeli çalıştırıcı, hucüm hattını Guaresma-Babel ve Love'dan oluşturacak.

UEFA Avrupa Ligi I Grubun'da 3 puan ve averajla 3. sırada yer alan Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Genk ile oynayağı karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski yönetecek. 

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