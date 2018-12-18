Beşiktaş'ta Adriano ve Quaresma ile yollar ayrılıyor

BEŞİKTAŞ’TA Pepe depreminin artçı şokları da yolda iddiası... İspanyol Marca Gazetesi, Kartal’da yardımcı antrenörlük yapan Guti üzerinden bu konu ile ilgili bir haber yayınladı. “Guti’nin Beşiktaş’taki cehennemi” başlığı ile verilen haberde, futbolcuların maaşlarındaki ödemelerle ilgili problemler olduğu ve bu durumun kulübü çok zorladığı belirtildi.

PROBLEMLER BİTMEDİ

Beşiktaş’ın ekonomik olarak işleri yoluna koyma adına sezon başından bu yana oyuncuları göndermeye başladığına dikkat çekilerek “Negredo, Fabri, Mitrovic ve Tosic’in gitmesine rağmen kulüpteki sıkıntılar devam etti. En son Pepe gitti. Türk kulübü artık maaşlarını ödeyemezken, Quaresma ve Adriano gibi isimler de ayrılmaya hazır görünüyor” denildi.

KARİUS İSTENMİYOR

Gazete ayrıca, Siyah-Beyazlılar’ın, Liverpool’dan kiralık olarak getirdiği Loris Karius’un bu kiralık sözleşmesini sonlandırmaya yönelik de arayış içinde olduğunu vurguladı. Guti’nin uzun dönemli planının Real Madrid teknik direktörü olmak olduğu, bu planın bir parçası olarak Beşiktaş’ta yardımcı antrenörlük yapmaya geldiği de haberde vurgulandı.