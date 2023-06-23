Beşiktaş'ta Adryelson zora girdi, yeni hedef Lyanco!

Yeni sezonda şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, kadrosuna bir stoper takviyesi yapmayı hedefliyor.

UOL Esporte'nin haberine göre, Siyah-beyazlılar, Botafago'nun 25 yaşındaki savunmacısı Adryelson için teklifte bulunmuş fakat Brezilya ekibi teklifi kabul etmemişti.

Haberin devamında, Beşiktaş'ın bu kez rotayı bir başka Brezilyalı'ya kırdığı aktarıldı. İngiltere Premier Lig'de küme düşen Southampton'ın Brezilyalı savunmacısı Lyanco için teklif bulunduğu belirtilirken teklifin Southampton'ın istediği rakamların altında olduğu kaydedildi.

Lyanco İngiliz ekibiyle bu sezon 30 maçta görev aldı.