25 Ağustos 2021 Çarşamba 18:14 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 18:14

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde kendine yer alan Galatasaray 'ın eski futbolcusu Gedson Fernandes konusunda gelen soruya yanıt veren Çebi, "Gedson Fernandes başarılı bir futbolcu, almak için niyetlendik ama şu anda o konudaki isteğimiz ortadan kalkmış durumda. O işleri görebilecek futbolcularımızın olduğunu düşünüyoruz" dedi.

KAAN AYHAN VE UMUT MERAŞ YANITI

Kaan Ayhan ve Umut Meraş sorularına da yanıt veren Çebi, "Umut Meraş ve Kaan Ayhan için isteğimiz ve temaslarımız devam ediyor. Gurur duyuyorum onlarla, iyiler ki bize bırakmıyorlar onları." ifadelerini kullandı.