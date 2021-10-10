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Spor

Beşiktaş'ta Ajdin Hasic sahalara dönmeye hazırlanıyor

Beşiktaş'ta Ajdin Hasic geçtiğimiz sezon ağır bir sakatlık yaşamıştı. 20 yaşındaki genç yıldız sahalara dönmeye hazırlanıyor. Hasic'in kasım ayında takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

10 Ekim 2021 Pazar 09:24 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 09:24
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Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle ameliyat olan ve bir süredir sahalardan uzak kalan Ajdin Hasic, eskisinden daha güçlü dönmek için tedavisini aksatmıyor.

Milliyet'in haberine göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da sürecini yakından takip ettiği genç yeteneğin fizik tedavisinin hala devam ettiği, takımdan ayrı saha çalışmalarına ise kasım ayında başlaması bekleniyor. Şu an için bir yabancı kontenjanı boş olan Beşiktaş'ta, yönetimin bu oyuncunun ismini ocak ayında TFF'ye bildirecek.

Tedavi ve antrenman sürecinin başarılı geçmesi durumunda bu oyuncuya ikinci yarıda fırsat buldukça şans vermesi beklenen Sergen Yalçın'ın, kiralama seçeneğini de planları arasında tuttuğu öğrenildi.

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