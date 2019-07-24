24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7045
  • 6,3622
  • 261.512
  • 103340
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta, Ajdin Hasic sürprizi

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'i de kamp sürecinde deneyecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bosna-Hersekli futbolcu, siyah-beyazlı takımla Avusturya kampında deneme antrenmanlarına çıkacak. 
 
(AA)
 
 

Mühendislik öğrencisi geliştirdi: Artık ünlü tabloların içerisinde gezinmek mümkün...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diyarbakır'da polis merkezine saldırı: 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da polis merkezine saldırı: 4 kişi yaralandı

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

7 ilde FETÖ operasyonu! 40 kişi gözaltına alındı

7 ilde FETÖ operasyonu! 40 kişi gözaltına alındı

Bitlis'te sıcak çatışma! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te sıcak çatışma! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Felaketi yaşamışlardı... O ilimiz 'afet bölgesi' ilan edildi

Felaketi yaşamışlardı... O ilimiz 'afet bölgesi' ilan edildi

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme! İlk açıklama geldi

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme! İlk açıklama geldi

Ünlü banka uyardı: Doların sonu geliyor

Ünlü banka uyardı: Doların sonu geliyor

Satılık-kiralık yazanlara 10 bin TL ceza

Satılık-kiralık yazanlara 10 bin TL ceza
 

POPÜLER HABERLER

Ringde aldığı darbelerle öldü

Ringde aldığı darbelerle öldü

Ünlülerin gerçek isimlerini biliyor musunuz?

Ünlülerin gerçek isimlerini biliyor musunuz?

Kaçak kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

Kaçak kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

'Buraya kimse gelmez' dediler, aldırış etmedi ve...

'Buraya kimse gelmez' dediler, aldırış etmedi ve...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA