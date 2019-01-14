Beşiktaş'ta Akhisarspor maçının hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cuma günü Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas, top kontrolü ve taktik çalışmalarının yapıldığı bildirildi.
İdmanın, yarı sahada yapılan çift kale taktik maçla tamamlandığı ifade edildi.
Beşiktaş, yarın basına açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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